Прем'єр Португалії скасовує публічні заходи через хворобу
Новини — П'ятниця, 19 липня 2024, 13:28 —
Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру до неділі скасував публічні заходи через стан здоров'я.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Як зазначили у пресслужбі прем’єра, хвороба "інфекційного характеру" не є серйозною і потребує лише відпочинку.
У п'ятницю прем'єр-міністр мав провести зустрічі з різними партіями, щоб розпочати обговорення бюджету на 2025 рік.
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Тепер ці зустрічі будуть проходити під керівництвом інших міністрів.
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