Прем'єр Португалії скасовує публічні заходи через хворобу

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру до неділі скасував публічні заходи через стан здоров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як зазначили у пресслужбі прем’єра, хвороба "інфекційного характеру" не є серйозною і потребує лише відпочинку.

У п'ятницю прем'єр-міністр мав провести зустрічі з різними партіями, щоб розпочати обговорення бюджету на 2025 рік.

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Тепер ці зустрічі будуть проходити під керівництвом інших міністрів.

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