Премьер Португалии отменяет публичные мероприятия из-за болезни
Новости — Пятница, 19 июля 2024, 13:28 —
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру до воскресенья отменил публичные мероприятия по состоянию здоровья.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Как отметили в пресс-службе премьера, болезнь "инфекционного характера" не является серьезной и требует только отдыха.
В пятницу премьер-министр должен был провести встречи с различными партиями, чтобы начать обсуждение бюджета на 2025 год.
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Теперь эти встречи будут проходить под руководством других министров.
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