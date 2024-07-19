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Премьер Португалии отменяет публичные мероприятия из-за болезни

Новости — Пятница, 19 июля 2024, 13:28 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру до воскресенья отменил публичные мероприятия по состоянию здоровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Как отметили в пресс-службе премьера, болезнь "инфекционного характера" не является серьезной и требует только отдыха.

В пятницу премьер-министр должен был провести встречи с различными партиями, чтобы начать обсуждение бюджета на 2025 год.

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Теперь эти встречи будут проходить под руководством других министров.

Недавно у президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус.

Напомним, в июне премьер Испании Педро Санчес пропустил саммит Европейского Союза из-за смерти тестя.

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Португалия
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