Хакери атакували реєстр нерухомості Греції

Грецький кадастр – агентство, яке веде реєстр власності на нерухомість у Греції, – зазнало кібератаки з поки що невідомими наслідками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Атака на Грецький кадастр відбулась у дві хвилі. Під час першої хакери викрали деякі файли мінімальної важливості, а під час другої, виявленої напередодні, зламали один із серверів уряду Греції, на якому зберігалася резервна копія основної бази даних реєстру власності.

Співробітників Грецького кадастру попросили змінити свої паролі і запровадити двоетапну перевірку.

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У Міністерстві цифрового управління Греції заявили, що хакери не видалили жодні дані, але наразі невідомо, яку саме інформацію вони могли скопіювати і чи не залишили на сервері шкідливе програмне забезпечення.

Інцидент не вплинув на операції з нерухомістю в Греції, уточнює Ekathimerini.

Попри формальне виконання вимог до кібербезпеки, Греція на практиці не має засобів, аби запобігти кіберінцидентам чи розслідувати їх, і в країні минулого року фіксували низку кібератак.

Про інцидент із Грецьким кадастром стало відомо в день, коли глобальний кіберзбій порушив діяльність авіаперевізників, медіакомпаній, банків та телекомунікаційних фірм по всьому світу та в Європі зокрема.