Хакеры атаковали реестр недвижимости Греции

Греческий кадастр – агентство, которое ведет реестр собственности на недвижимость в Греции, – подверглось кибератаке с пока неизвестными последствиями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Атака на Греческий кадастр состоялась в две волны. Во время первой хакеры похитили некоторые файлы минимальной важности, а во время второй, обнаруженной накануне, взломали один из серверов правительства Греции, на котором хранилась резервная копия основной базы данных реестра собственности.

Сотрудников Греческого кадастра попросили изменить свои пароли и ввести двухэтапную проверку.

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В Министерстве цифрового управления Греции заявили, что хакеры не удалили никакие данные, но пока неизвестно, какую именно информацию они могли скопировать и не оставили ли на сервере вредоносное программное обеспечение.

Инцидент не повлиял на операции с недвижимостью в Греции, уточняет Ekathimerini.

Несмотря на формальное выполнение требований к кибербезопасности, Греция на практике не имеет средств, чтобы предотвратить киберинциденты или расследовать их, и в стране в прошлом году фиксировали ряд кибератак.

Об инциденте с Греческим кадастром стало известно в день, когда глобальный киберсбой нарушил деятельность авиаперевозчиков, медиакомпаний, банков и телекоммуникационных фирм по всему миру и в Европе в частности.