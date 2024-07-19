В Германии задержали двух мужчин, которые напали с ножом на 67-летнего учителя
В городе Ведель, что в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, в пятницу арестовали двух подозреваемых в нападении на преподавателя центра образования для взрослых.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Двух братьев, которым около 20 лет, подозревают в нанесении ножевых ранений 67-летнему преподавателю на автостоянке школы. Полиция предполагает, что речь идет о покушении на убийство.
Предпосылки преступления пока не выяснены.
В полиции Шлезвиг-Гольштейна позже заявили, что по крайней мере один из нападавших ударил преподавателя ножом в шею.
Пострадавшего доставили в больницу с ранениями, опасными для жизни.
Нападавших сначала искали на территории школы, которую временно оцепили.
Правоохранители предполагают, что причиной преступления стала личная неприязнь. В то же время в полиции отказались говорить, знали ли нападавшие потерпевшего – например, были его учениками.
За последние месяцы в Германии сообщали о нескольких нападениях с ножом.
Во время одного из них выходец из Афганистана смертельно ранил одного и травмировал еще нескольких человек.
Перед тем афганский беженец также зарезал полицейского, после чего в Германии начали дискуссию о возможной депортации выходцев из этой страны.