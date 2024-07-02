В Греции погибли двое польских туристов и дайвер из Британии

На греческом острове Крит погибли двое польских туристов, не учтя предупреждения о высоких волнах на море, а в другом месте погиб дайвер из Великобритании.

Как пишет "Европейская правда", о гибели польских туристов сообщило польское RMF24, цитируя греческие издания.

Граждане Польши в возрасте 45 и 55 лет погибли на Крите в городах Херсониссос и Ханья.

В обоих случаях туристы погибли в море. Причиной утопления считают то, что они не учли предупреждение о высоких волнах, пошли купаться и не справились с обстановкой.

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Греческий портал Greek City Times сообщил также о гибели во время купания в других местах двух греческих граждан в возрасте более 80 лет.

Кроме того, в районе Салоник погиб дайвер из Британии, который погрузился посмотреть на остатки затонувшего корабля возле Эпаноми. Как рассказали в береговой охране, погода неожиданно изменилась и поднялись высокие волны. За дайвером отправили спасательный катер, но на время прибытия помощи мужчина был уже без сознания и впоследствии подтвердили его смерть.

Ранее в июне, во время периода сорокаградусной жары, в Греции погибли по меньшей мере шесть иностранных туристов, преимущественно пожилые люди.

Между тем вокруг Монблана на прошлой неделе в разных местах погибли четверо альпинистов.