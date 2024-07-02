Глава МЗС Молдови розповів, доки його країна залишатиметься нейтральною

Молдова залишатиметься нейтральною країною доти, доки це відповідає волі її народу.

Про це у інтерв’ю TV8 розповів глава МЗС Молдови Міхай Попшой, пише "Європейська правда".

За його словами, більшість громадян вважає, що нейтралітет – це "гарантія безпеки". Але, переконаний міністр, історія довела, що найчастіше це не так.

"Але Республіка Молдова – демократична країна, і поки більшість громадян вважає, що нейтралітет є позитивним фактором для країни, цей формат збережеться", – запевнив Попшой.

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Молдова є нейтральною державою, і більшість її населення не підтримує вступу до Північноатлантичного альянсу. Але при цьому молдовська влада співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки країни.

Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

Водночас російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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