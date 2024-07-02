Глава МИД Молдовы рассказал, до каких пор его страна будет оставаться нейтральной

Молдова будет оставаться нейтральной страной до тех пор, пока это соответствует воле ее народа.

Об этом в интервью TV8 рассказал глава МИД Молдовы Михай Попшой, пишет "Европейская правда".

По его словам, большинство граждан считает, что нейтралитет – это "гарантия безопасности". Но, убежден министр, история доказала, что чаще всего это не так.

"Но Республика Молдова – демократическая страна, и пока большинство граждан считает, что нейтралитет является положительным фактором для страны, этот формат сохранится", – заверил Попшой.

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Молдова является нейтральным государством, и большинство ее населения не поддерживает вступление в Североатлантический альянс. Но при этом молдавские власти сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности страны.

Статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.

Этой весной в интервью "Европравде" Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

В то же время российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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