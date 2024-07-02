Україна і Чехія провели новий раунд переговорів щодо безпекової угоди

Україна і Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Telegram-каналі Офісу президента.

​​В Офісі президента повідомили, що за дорученням президента та керівника ОП й на виконання Спільної декларації "Групи семи" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.



Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.



"Сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду з Україною підпишуть на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні, 18 липня.

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Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з Євросоюзом, Естонією та Литвою.