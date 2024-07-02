Украина и Чехия провели новый раунд переговоров по соглашению по безопасности

Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по двустороннему соглашению по безопасности между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Telegram-канале Офиса президента.

В Офисе президента сообщили, что по поручению президента и руководителя ОП и во исполнение Совместной декларации "Группы семи" заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с чешской стороной о подписании двустороннего соглашения по безопасности.



Чешскую делегацию возглавил генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий.



"Стороны отметили существенный прогресс в подготовке проекта будущего соглашения, а также договорились о дальнейших шагах по его финализации, чтобы лидеры государств могли подписать документ в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, 18 июля.

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Напомним, 27 июня в Брюсселе состоялось подписание сразу трех новых соглашений по безопасности Украины – с Евросоюзом, Эстонией и Литвой.