У Литві заявили про плани придбати гусеничні БМП

Міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що в межах другого етапу закупівель бойових машин піхоти (БМП) Вільнюс придбає гусеничні БМП.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Він заявив, що міністерство оборони перебуває на стадії аналізу й переговорів про придбання гусеничних БМП.

"У нас є зрушення з "гусеницями", тому що будемо створювати танковий батальйон", – зазначив Кащюнас.

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За його словами, ухвалено рішення, що танковий батальйон створюватимуть поетапно, по роті, а перші танки мають прибути до Литви 2027 року.

"Оскільки є зрушення з танками... дуже важливо мати гусеничні бойові машини піхоти. Залежно від бюджетних можливостей – або один батальйон, або два батальйони", – сказав він.

Литва також планує використати додаткові кошти, виділені урядом на оборону, для придбання систем протиповітряної оборони (ППО) середньої й малої дальності та для завершення першого етапу закупівель бойових машин піхоти.

У 2016 році Литва підписала договір на придбання 88 БМП Boxer. Через шість років Вільнюс заявив про плани придбати ще понад 120 БМП Boxer.

Нещодавно Кащюнас розповів, що наразі оцінюється необхідність придбання засобів захисту від дронів.

Раніше у Литві розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Перед тим Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.