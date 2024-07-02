В Литве заявили о планах приобрести гусеничные БМП

Министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что в рамках второго этапа закупок боевых машин пехоты (БМП) Вильнюс приобретет гусеничные БМП.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Он заявил, что министерство обороны находится на стадии анализа и переговоров о приобретении гусеничных БМП.

"У нас есть подвижки с "гусеницами", потому что будем создавать танковый батальон", – отметил Кащюнас.

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По его словам, принято решение, что танковый батальон будут создавать поэтапно, по роте, а первые танки должны прибыть в Литву в 2027 году.

"Поскольку есть подвижки с танками... очень важно иметь гусеничные боевые машины пехоты. В зависимости от бюджетных возможностей – либо один батальон, либо два батальона", – сказал он.

Литва также планирует использовать дополнительные средства, выделенные правительством на оборону, для приобретения систем противовоздушной обороны (ПВО) средней и малой дальности и для завершения первого этапа закупок боевых машин пехоты.

В 2016 году Литва подписала договор на приобретение 88 БМП Boxer. Спустя шесть лет Вильнюс заявил о планах приобрести еще более 120 БМП Boxer.

Недавно Кащюнас рассказал, что сейчас оценивается необходимость приобретения средств защиты от дронов.

Ранее в Литве начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.

Перед тем Кащюнас выразил надежду, что стране удастся заключить контракты на закупку дополнительных систем противовоздушной обороны большой и малой дальности в течение лета.