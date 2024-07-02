Потужний шторм з градом і дощем пронісся Балканами: 2 загиблих

Потужний шторм пронісся країнами західних Балкан після кількох днів спекотної погоди, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Сильний дощ, град і сильний вітер накрили Словенію в понеділок, а у вівторок вранці – Хорватію, Боснію і Герцеговину, Сербію та Чорногорію. Шторм призвів до різкого падіння температури всього за кілька годин.

AP

AP

У Чорногорії на будівельному майданчику в прибережному місті Чань загинув робітник, ще одна людина загинула від удару блискавки в Луштиці, що на півночі узбережжя Адріатичного моря.

Реклама:

У повідомленні місцевої телекомпанії RTCG йдеться, що шторм повалив величезні будівельні крани в гавані міста Бар, зруйнував пляжі, вирвав дерева й затопив вулиці.

Влада Словенії повідомила, що бригади швидкої допомоги відреагували на десятки викликів, водночас град розміром із яйце й вітер розбивали лобове скло автомобілів, пошкодили лінії електропередач та будинки, сади й ферми.

У сусідній Хорватії найбільше постраждала східна частина країни, тоді як пожежники боролися з пожежою після того, як блискавка влучила в будинок у селі Боснячі.

У столиці Сербії Белграді сильний дощ пізно ввечері в понеділок затопив вулиці й засипав їх уламками та поваленими гілками. Пожежники рятували людей у застряглих автомобілях та гасили шість пожеж, спричинених блискавками.

Крім того, частина головної автомагістралі з півночі на південь залишалася закритою у вівторок вранці.

Водночас буревій на північному заході Боснії і Герцеговіни залишив кілька сіл без електрики, а по всій країні пошкодив автомобілі й будинки.

Напередодні через сильні дощі на сході Чехії виникли повені.

Раніше повідомляли, що через сильні зливи, що зачепили частину території Швейцарії, Італії та Франції, у постраждалих районах загинули щонайменш семеро людей.

Член федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який родом з Тічино, заявив, що "глибоко шокований" повторенням природних катастроф. Тиждень тому, нагадаємо, зсув ґрунту з летальними наслідками стався у кантоні Граубюнден.