Мощный шторм с градом и дождем пронесся по Балканам: 2 погибших

Мощный шторм пронесся по странам западных Балкан после нескольких дней жаркой погоды, в результате чего погибли два человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Сильный дождь, град и сильный ветер накрыли Словению в понедельник, а во вторник утром – Хорватию, Боснию и Герцеговину, Сербию и Черногорию. Шторм привел к резкому падению температуры всего за несколько часов.

AP

AP

В Черногории на строительной площадке в прибрежном городе Чань погиб рабочий, еще один человек погиб от удара молнии в Луштице, что на севере побережья Адриатического моря.

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В сообщении местной телекомпании RTCG говорится, что шторм повалил огромные строительные краны в гавани города Бар, разрушил пляжи, вырвал деревья и затопил улицы.

Власти Словении сообщили, что бригады скорой помощи отреагировали на десятки вызовов, при этом град размером с яйцо и ветер разбивали лобовое стекло автомобилей, повредили линии электропередач и дома, сады и фермы.

В соседней Хорватии больше всего пострадала восточная часть страны, тогда как пожарные боролись с пожаром после того, как молния попала в дом в селе Боснячи.

В столице Сербии Белграде сильный дождь поздно вечером в понедельник затопил улицы и засыпал их обломками и поваленными ветками. Пожарные спасали людей в застрявших автомобилях и тушили шесть пожаров, вызванных молниями.

Кроме того, часть главной автомагистрали с севера на юг оставалась закрытой во вторник утром.

В то же время ураган на северо-западе Боснии и Герцеговины оставил несколько сел без электричества, а по всей стране повредил автомобили и дома.

Накануне из-за сильных дождей на востоке Чехии возникли наводнения.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней, затронувших часть территории Швейцарии, Италии и Франции, в пострадавших районах погибли по меньшей мере семь человек.

Член федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис, который родом из Тичино, заявил, что "глубоко шокирован" повторением природных катастроф. Неделю назад, напомним, оползень с летальным исходом произошел в кантоне Граубюнден.