Азербайджан готов помочь ЕС с транзитом газа через Украину

Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, переговоры с властями Украины и ЕС, а также с Россией продолжаются, и все стороны, похоже, заинтересованы в продолжении поставок.

"Мы поможем, если сможем. Я думаю, что есть возможность продлить это соглашение", – отметил Алиев.

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Срок действия соглашения о транзите между Украиной и РФ истекает в конце 2024 года, и поскольку война все еще продолжается, ожидают, что поставки российского газа прекратятся.

По словам Алиева, такие страны, как Австрия и Словакия, будут иметь "серьезные проблемы", если поставки российского газа через Украину прекратятся, поскольку им придется платить на "сотни и сотни миллионов" больше, чтобы покупать газ из других источников.

Азербайджан старается быть "осторожным", поскольку в прошлом его ложно обвиняли в реэкспорте российского газа, добавил он.

Алиев заявил, что добыча газа в его стране должна увеличиться благодаря новым и существующим проектам на Каспийском море.

В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, чтобы удвоить экспорт газа в Европу к 2027 году до 20 миллиардов кубометров. По словам Алиева, страна "движется к этой цели".

Алиев рассказал, что поставки будут осуществляться по так называемому Южному газовому коридору, соединяющему Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, поскольку стремится сохранить свою роль транзитной страны и помочь западным соседям обеспечить энергетическую безопасность.

В июне стало известно, что европейские чиновники размышляют над тем, как сохранить поставки газа через украинскую ГТС после завершения контракта с "Газпромом" (который Украина категорически не хочет продолжать), поскольку для нескольких стран это до сих пор крайне важно.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что Словакия – одна из стран, которые сохраняют зависимость от российского газа - начала искать ему замену в Азербайджане.