У Греції заявили, що її прикордонника підстрелили з боку Туреччини

Грецька влада заявила, що її прикордонника поранили невідомі з турецького боку в суботу вдень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ekathimerini.

За даними грецької поліції, інцидент стався близько 18:20 за місцевим часом у суботу під час патрулювання, яке проводили прикордонники, щоб запобігти нелегальному в'їзду мігрантів з Туреччини до Греції.

Куля влучила прикордоннику в нижню частину живота. Його госпіталізували в лікарню містечка Дідімотейхо, де йому зробили операцію. Загрози його життю немає.

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Лікарі, які оперували прикордонника, заявили, що якби куля влучила на два міліметри нижче, ситуація була б складнішою, оскільки він ризикував би втратити тонкий кишечник.

Влада заявила про розслідування інциденту.

Нещодавно в Егейському морі сталась стрілянина між береговою охороною Греції і чоловіком, який керував човном з мігрантами.

Раніше групу з 77 мігрантів врятували з пошкодженої вітрильної яхти після великої нічної операції в південній частині Егейського моря.

Перед цим італійська берегова охорона в п'ятницю знайшла ще 14 тіл жертв корабельної аварії, що сталася в Іонічному морі біля південного узбережжя Італії, довівши кількість відомих жертв до 34.