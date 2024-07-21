В Греции заявили, что ее пограничника подстрелили со стороны Турции

Греческие власти заявили, что ее пограничника ранили неизвестные с турецкой стороны в субботу днем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

По данным греческой полиции, инцидент произошел около 18:20 по местному времени в субботу во время патрулирования, которое проводили пограничники, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов из Турции в Грецию.

Пуля попала пограничнику в нижнюю часть живота. Его госпитализировали в больницу городка Дидимотейхо, где ему сделали операцию. Угрозы его жизни нет.

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Врачи, которые оперировали пограничника, заявили, что если бы пуля попала на два миллиметра ниже, ситуация была бы сложнее, поскольку он рисковал бы потерять тонкий кишечник.

Власти заявили о расследовании инцидента.

Недавно в Эгейском море произошла стрельба между береговой охраной Греции и мужчиной, который управлял лодкой с мигрантами.

Ранее группа из 77 мигрантов была спасена с поврежденной парусной яхты после большой ночной операции в южной части Эгейского моря.

Перед этим итальянская береговая охрана нашла еще 14 тел жертв кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии, доведя количество известных жертв до 34.