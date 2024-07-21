В Греции заявили, что ее пограничника подстрелили со стороны Турции
Греческие власти заявили, что ее пограничника ранили неизвестные с турецкой стороны в субботу днем.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.
По данным греческой полиции, инцидент произошел около 18:20 по местному времени в субботу во время патрулирования, которое проводили пограничники, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов из Турции в Грецию.
Пуля попала пограничнику в нижнюю часть живота. Его госпитализировали в больницу городка Дидимотейхо, где ему сделали операцию. Угрозы его жизни нет.
Врачи, которые оперировали пограничника, заявили, что если бы пуля попала на два миллиметра ниже, ситуация была бы сложнее, поскольку он рисковал бы потерять тонкий кишечник.
Власти заявили о расследовании инцидента.
Недавно в Эгейском море произошла стрельба между береговой охраной Греции и мужчиной, который управлял лодкой с мигрантами.
Ранее группа из 77 мигрантов была спасена с поврежденной парусной яхты после большой ночной операции в южной части Эгейского моря.
Перед этим итальянская береговая охрана нашла еще 14 тел жертв кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии, доведя количество известных жертв до 34.