Міноборони Британії: РФ все частіше використовує непідготовлені нерегулярні війська

Росія дедаді частіше використовує нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти Збройних сил України.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомляє Міністерство оборони Британії.

У відомстві зазначили, що Москва використовує їх попри те, що непідготовлені, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж підрозділи регулярної армії.

🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.



❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC

Реклама: