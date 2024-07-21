Міноборони Британії: РФ все частіше використовує непідготовлені нерегулярні війська

Росія дедаді частіше використовує нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти Збройних сил України.

Як пише "Європейська правда", про це у X (Twitter) повідомляє Міністерство оборони Британії.

У відомстві зазначили, що Москва використовує їх попри те, що непідготовлені, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж підрозділи регулярної армії.

🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.



❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC Реклама: July 21, 2024

"Одним із прикладів є Добровольчий корпус, що створили у 2023 році, який складається з понад 20 тисяч резервістів, найманців та колишніх засуджених", – йдеться в повідомленні.

Британське Міноборони вказує ці сили служать в нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем.

"Ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно з російськими регулярними частинами", – резюмує відомство.

Напередодні британська розвідка відзначила, що основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка розповіла, як РФ намагається запобігти втечі потенційних призовників.

Естонська розвідка констатувала, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою, попри значні втрати та поступове надходження Україні західної зброї.