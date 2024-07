Минобороны Британии: РФ все чаще использует неподготовленные нерегулярные войска

Россия все чаще использует нерегулярные военные формирования в наступательных операциях против Вооруженных сил Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что Москва использует их несмотря на то, что они неподготовлены, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.

🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.



❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC

Реклама: