В Хорватии произошла стрельба в доме престарелых, есть погибшие
Новости — Понедельник, 22 июля 2024, 13:38 —
В Хорватии произошла стрельба в доме престарелых города Дарувар, по неофициальной информации, там погибли пять человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское Vijesti.
Информацию о пяти погибших первым распространило HTV, официально детали происшествия пока не сообщают.
По данным, которые получили журналисты, нападение произошло в доме престарелых в городе Дарувар, что в северной части страны.
Около 11 часов утра по местному времени нападающий с огнестрельным оружием зашел в частное заведение для пожилых людей и открыл огонь. Пять человек скончались на месте, сколько пострадали – точно неизвестно.
Стрелок после того скрылся с места происшествия, его вскоре нашли и задержали в одном из ресторанов неподалеку.
В полиции говорят, что пока не могут раскрывать детали, поскольку продолжается расследование.
Сам факт стрельбы уже подтвержден официально, на место отправляются несколько профильных министров.
Премьер-министр Андрей Пленкович в связи с трагедией планирует специальное обращение в 14:00 по местному времени.
Дополнено. Онлайн-издание Index неофициально узнало, что нападавший – якобы 51-летний бывший полицейский, а его мать проживала в данном заведении. Женщина – среди погибших, также среди убитых есть охранники и сотрудники.
Напомним, в Сербии на прошлой неделе сообщали о гибели полицейского в результате стрельбы на границе с Боснией и Герцеговиной.
На выходных власти Греции заявили, что ее пограничника днем в субботу ранили неизвестные с турецкой стороны.