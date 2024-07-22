В Хорватии произошла стрельба в доме престарелых, есть погибшие

В Хорватии произошла стрельба в доме престарелых города Дарувар, по неофициальной информации, там погибли пять человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское Vijesti.

Информацию о пяти погибших первым распространило HTV, официально детали происшествия пока не сообщают.

MojPortal.hr

По данным, которые получили журналисты, нападение произошло в доме престарелых в городе Дарувар, что в северной части страны.

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Около 11 часов утра по местному времени нападающий с огнестрельным оружием зашел в частное заведение для пожилых людей и открыл огонь. Пять человек скончались на месте, сколько пострадали – точно неизвестно.

Стрелок после того скрылся с места происшествия, его вскоре нашли и задержали в одном из ресторанов неподалеку.

В полиции говорят, что пока не могут раскрывать детали, поскольку продолжается расследование.

Сам факт стрельбы уже подтвержден официально, на место отправляются несколько профильных министров.

Премьер-министр Андрей Пленкович в связи с трагедией планирует специальное обращение в 14:00 по местному времени.

Дополнено. Онлайн-издание Index неофициально узнало, что нападавший – якобы 51-летний бывший полицейский, а его мать проживала в данном заведении. Женщина – среди погибших, также среди убитых есть охранники и сотрудники.

Напомним, в Сербии на прошлой неделе сообщали о гибели полицейского в результате стрельбы на границе с Боснией и Герцеговиной.

На выходных власти Греции заявили, что ее пограничника днем в субботу ранили неизвестные с турецкой стороны.