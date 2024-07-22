В Болгарии провалилась вторая попытка сформировать правительство

Президент Болгарии Румен Радев передал реформистской коалиции "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) мандат на формирование правительства, но ее представитель и премьер Николай Денков сразу же вернул его.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.bg.

Из-за этого вторая возможность формирования правительства в Национальном собрании 50-го созыва не будет реализована, что приблизило страну к седьмым всеобщим выборам всего за три года.

Вторая по численности политическая сила в парламенте искала поддержки у других депутатов для декларации о приоритетной работе над антикоррупционным законодательством, но в итоге другие партии не полностью поддержали эти идеи.

Реклама:

По словам Денкова, в этом созыве не может быть сформировано стабильное большинство. Он отметил, его политсила не изменит свой подход.

"Наши приоритеты – создание благоприятной среды для бизнеса и инвесторов, уменьшение неравенства и увеличение доходов, лучшее образование и здравоохранение... Но в этом парламенте реализовать наши приоритеты оказалось невозможным", – пояснил он.

После этого Радев объявил процедуру передачи второго мандата завершенной. После переговоров с президентом ПП-ДБ подтвердила, что будет продолжать искать поддержку борьбы с коррупцией в парламенте следующего, 51-го созыва.

ПП-ДБ выразила готовность вести переговоры со следующей политсилой, которая получит мандат на формирование правительства, хотя и не скрывала своего пессимизма относительно формирования временного кабинета министров в нынешнем парламенте.

В начале июля тогдашнее правительство меньшинства партии ГЕРБ не смогло собрать достаточной поддержки в болгарском парламенте, что приблизило страну к седьмым всеобщим выборам всего за три года и усилило напряженность среди депутатов.

Партия ГЕРБ победила на последних выборах, однако не обеспечив себе большинство.

Читайте также: Конфликт между друзьями Украины: почему выборы не приблизили Болгарию к выходу из кризиса.