В Латвии начались ежегодные военные учения НАТО для водолазов

В латвийском городе Лиепая в понедельник начались ежегодные военные учения НАТО для водолазов DIVEX 24, во время которых совершенствуют знания по обезвреживанию в морской среде невзорвавшихся боеприпасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

По словам представителей Национальных вооруженных сил (НВС), цель учений – совершенствование навыков по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, а также по их поиску, идентификации и, если нужно, изъятию, транспортировке и уничтожению.

Перед водолазами ставится главная задача – очистить порты и судоходные пути с тем, чтобы сделать их безопасными для повседневного использования.

Реклама:

Участниками учений являются военные из США, Эстонии, Латвии, Литвы и Германии. Подобные учения, которые ежегодно на основе ротации проводит одна из стран Балтии, впервые провели в 2014 году.

На прошлой неделе Греция снова продолжила военно-морские учения, которые в значительной степени сдерживают транспортировку российской нефти вблизи ее побережья и заставляют перенаправлять ее в другие места.

Ранее сообщалось, что Литва планирует провести общенациональные учения по эвакуации населения с целью повышения готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Перед тем стало известно, что страны так называемого Веймарского треугольника – Германия, Польша и Франция – договорились провести совместные военные учения на польской территории в 2025 году.