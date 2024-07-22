В Хорватии возросло количество жертв стрельбы в доме престарелых

В результате стрельбы в доме престарелых в хорватском городе Дарувар погибли шесть человек, еще шестеро пострадали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Начальник полиции Хорватии Никола Милина заявил, что пять человек погибли на месте, а еще один человек скончался в больнице.

По его словам, подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали в кафе неподалеку от заведения в Даруваре.

Реклама:

Милина уточнил, что жертвами нападения стали пятеро жителей дома престарелых и один работник. Следствие выясняет мотивы нападения.

Полиция сообщила, что нападавший использовал незарегистрированное оружие. После кровавого распада Югославии в 1990-х годах в Хорватии в частных домах хранится много оружия.

Ранее СМИ сообщили, что около 11 часов утра по местному времени нападавший с огнестрельным оружием зашел в частное заведение для пожилых людей и открыл огонь.

Онлайн-издание Index неофициально узнало, что нападавший – якобы 51-летний бывший полицейский, а его мать проживала в данном заведении. Женщина – среди погибших, также среди убитых есть охранники и сотрудники.

Напомним, в Сербии на прошлой неделе сообщали о гибели полицейского в результате стрельбы на границе с Боснией и Герцеговиной.

На выходных власти Греции заявили, что ее пограничника днем в субботу ранили неизвестные с турецкой стороны.