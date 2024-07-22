FT: Правительство Германии готовится к переизбранию Трампа президентом США

Правительство Германии, которая при первом президентстве Дональда Трампа в США часто была объектом его критики из-за энергетической зависимости от России и низких расходов на оборону, готовится к его возможному переизбранию в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Financial Times.

В рамках подготовки ко второму президентству Трампа немецкое Министерство иностранных дел создало неформальную кризисную группу, которая будет обсуждать потенциальные последствия выборов в США для Берлина.

А подразделение Министерства экономики Германии с весны пытается просчитать влияние тарифов, которые может ввести Трамп, и пересмотреть цепи поставок в страну для потенциальной замены высокотехнологичной и сырьевой продукции из США.

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Беспокойство Берлина усилились, учитывая тот факт, что немецкое руководство и канцлер Олаф Шольц в частности активно поддерживали президентство Джо Байдена. Его снятие создало еще больше неопределенности в предвыборной кампании в США.

Германия опасается, что возвращение Трампа в Белый дом будет сопровождаться еще более откровенно протекционистской экономической политикой, ориентированной на США, чем во время его первого срока – в частности угрозой ввести тарифы в 10% на весь импорт, что может нанести огромный ущерб экспортноориентированной немецкой экономике.

Должностные лица в Германии в разговоре с FT, однако, указывают, что по сравнению с первым президентством Трампа приняли много мер, чтобы снять претензии потенциальной республиканской администрации – от пересмотра политики в отношении Китая до большего инвестирования в оборону.

Правительство Германии также приложило усилия для налаживания связей с ведущими республиканцами в США, которые могут иметь влияние на будущий Белый дом Трампа или которые могут сдерживать его более изоляционистские тенденции, пишет FT.

Напомним, накануне президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Харрис заявила, что готова бороться за пост президента США.

О том, как выход Байдена из президентской гонки может помочь демократам на выборах, читайте в статье "ЕвроПравды" или смотрите видео.