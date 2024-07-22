Шольц відповів на закиди про недостатні витрати Німеччини на оборону

Канцлер Німеччини Олаф Шольц захистив від критики плани свого уряду щодо оборонних витрат під час візиту до військ на півдні країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Коаліція Шольца зіткнулася з критикою через незначне збільшення оборонного бюджету на 2025 рік, зокрема з боку Асоціації Бундесверу, яка відстоює інтереси тих, хто служить в армії.

"У 2017 році ми все ще витратили 37 мільярдів євро на оборону. Зараз, з урахуванням спецфонду, бюджет Бундесверу становить 75 млрд євро. Це по суті подвоєння", – сказав канцлер.

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Він також наголосив, що оборонний бюджет Німеччини продовжить зростати в найближчі роки.

"У 2028 році лише бюджет Бундесверу становитиме 80 млрд євро, тому що ми більше не зможемо покладатися на спеціальний фонд", – додав Шольц.

За його словами, таке фінансування дає змогу підготувати замовлення й плани, орієнтовані на наступне десятиліття.

"Це насправді велика якісна різниця, тому що тепер ми можемо гарантувати, що нам не доведеться здійснювати закупівлі в короткостроковій перспективі, але ми можемо укладати довгострокові угоди", – зазначив він.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що хоче добиватися збільшення видатків на оборону у вже погодженому бюджеті на наступний рік, оскільки вважає заплановане збільшення недостатнім у теперішніх умовах.

Нагадаємо, 17 липня уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив бюджет на 2025 рік з меншою допомогою Україні, аніж закладали на 2024 рік.

У червні міністр оборони Борис Пісторіус представив плани щодо нової моделі військової служби.