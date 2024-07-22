Шольц ответил на упреки о недостаточных расходах Германии на оборону

Канцлер Германии Олаф Шольц защитил от критики планы своего правительства по оборонным расходам во время визита в войска на юге страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Коалиция Шольца столкнулась с критикой из-за незначительного увеличения оборонного бюджета на 2025 год, в частности со стороны Ассоциации Бундесвера, которая отстаивает интересы тех, кто служит в армии.

"В 2017 году мы все еще потратили 37 миллиардов евро на оборону. Сейчас, с учетом спецфонда, бюджет Бундесвера составляет 75 млрд евро. Это по сути удвоение", – сказал канцлер.

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Он также подчеркнул, что оборонный бюджет Германии продолжит расти в ближайшие годы.

"В 2028 году только бюджет Бундесвера составит 80 млрд евро, потому что мы больше не сможем полагаться на специальный фонд", – добавил Шольц.

По его словам, такое финансирование позволяет подготовить заказы и планы, ориентированные на следующее десятилетие.

"Это на самом деле большая качественная разница, потому что теперь мы можем гарантировать, что нам не придется осуществлять закупки в краткосрочной перспективе, но мы можем заключать долгосрочные соглашения", – отметил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хочет добиваться увеличения расходов на оборону в уже согласованном бюджете на следующий год, поскольку считает запланированное увеличение недостаточным в нынешних условиях.

Напомним, 17 июля правительство Германии после длительных споров утвердило бюджет на 2025 год с меньшей помощью Украине, чем закладывали на 2024 год.

В июне министр обороны Борис Писториус представил планы по новой модели военной службы.