Блінкен поручився за Камалу Гарріс у зовнішній політиці

Державний секретар США Ентоні Блінкен високо оцінив роль віцепрезидентки Камали Гарріс у зовнішній політиці адміністрації Байдена, продемонструвавши тим самим підтримку ймовірній кандидатці в президенти Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

На запитання, чи зовнішня політика не є сильною стороною Гарріс, враховуючи її зосередженість на внутрішній політиці до того, як вона стала віцепрезиденткою, держсекретар відповів, що "це дуже сильна її сторона".

"Протягом останніх трьох з половиною років я мав змогу дуже уважно спостерігати за нею в ситуаційній кімнаті, в Овальному кабінеті, по всьому світу, як за провідним голосом американської зовнішньої політики та нашої дипломатії", – зазначив Блінкен.

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Він згадав її неодноразові поїздки до Індо-Тихоокеанського регіону та поїздку до Африки, а також сказав, що вона "керувала кімнатою" на гучній Мюнхенській конференції з питань безпеки в Німеччині, в якій брали участь світові лідери та фахівці з нацбезпеки.

"За моїми спостереженнями, вона є дуже сильним, дуже ефективним та глибоко шанованим голосом нашої країни в усьому світі", – сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що коли говорить Гарріс, вона говорить "від імені Сполучених Штатів".

Водночас очільники демократичних фракцій у Палаті представників і Сенаті США Хакім Джеффріс і Чак Шумер у вівторок, 23 липня, публічно підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від їхньої партії.

Топдемократи в Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на наступний день після того, як вона отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.

Голосування за те, щоб зробити Гарріс офіційною кандидаткою в президенти від партії, відбудеться на початку наступного місяця – перед з'їздом демократів у Чикаго 19-22 серпня.

Нагадаємо, у неділю Джо Байден оголосив, що вирішив не балотуватися на президентських виборах 2024 року, та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

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