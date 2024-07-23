Блинкен поручился за Камалу Харрис во внешней политике

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высоко оценил роль вице-президента Камалы Харрис во внешней политике администрации Байдена, продемонстрировав тем самым поддержку вероятному кандидату в президенты Соединенных Штатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

На вопрос, не является ли внешняя политика сильной стороной Харрис, учитывая ее сосредоточенность на внутренней политике до того, как она стала вице-президентом, госсекретарь ответил, что "это очень сильная ее сторона".

"В течение последних трех с половиной лет я имел возможность очень внимательно наблюдать за ней в ситуационной комнате, в Овальном кабинете, по всему миру, как за ведущим голосом американской внешней политики и нашей дипломатии", – отметил Блинкен.

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Он вспомнил ее неоднократные поездки в Индо-Тихоокеанский регион и поездку в Африку, а также сказал, что она "руководила комнатой" на громкой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии, в которой участвовали мировые лидеры и специалисты по нацбезопасности.

"По моим наблюдениям, она является очень сильным, очень эффективным и глубоко уважаемым голосом нашей страны во всем мире", – сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что когда говорит Харрис, она говорит "от имени Соединенных Штатов".

В то же время, руководители демократических фракций в Палате представителей и Сенате США Хаким Джеффрис и Чак Шумер во вторник, 23 июля, публично поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от их партии.

Топ-демократы в Конгрессе США поддержали кандидатуру Харрис на следующий день после того, как она получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.

Напомним, в воскресенье Джо Байден объявил, что решил не баллотироваться на президентских выборах 2024 года, и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

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