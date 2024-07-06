У Німеччині кліматичні активісти облили фарбою знамениту статую Бременським музикантам

У Німеччині кліматичні активісти облили чорною фарбою статую знамениту статую Бременським музикантам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Скульптура зображує чотирьох тварин з однойменної казки братів Грімм і є відомою пам'яткою північнонімецького міста Бремен.

Letzte Generation

Напередодні поліцію сповістили свідки, які виявили трьох активістів, що тримали плакати протестної групи "Останнє покоління" перед бронзовою статуєю осла, собаки, кота і півня.

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Поліція повідомила, що пожежники змогли видалити більшу частину фарби.

Проти трьох активістів були порушені кримінальні справи за пошкодження майна. Поліція розпочала розслідування.

Минулого тижня поліція затримала кількох активістів, які облили червоною фарбою знамениті Іспанські сходи в Римі, щоб підвищити обізнаність про вбивства жінок в Італії.

Нагадаємо, раніше у червні активісти розпилили помаранчеву фарбу на камені Стоунхенджа, а також розфарбували таким чином кілька приватних літаків в аеропорту під Лондоном.