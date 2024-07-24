Чехия выбрала нового кандидата в еврокомиссары

Правительство Чехии на заседании в среду, 24 июля, назначило министра промышленности и торговли Йозефа Сикелу кандидатом в комиссары в новом составе Европейской комиссии.

Об этом объявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет "Европейская правда".

По словам Фиалы, кандидатуру Сикелы на заседании чешского правительства поддержали единогласно.

Он добавил, что тот "демонстрирует компетентность, имеет большой опыт работы в международной среде и показал на европейском уровне во время своего председательства, что может решать проблемы".

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"Он является актуальным кандидатом с успешным послужным списком в частном секторе и политике. Я верю, что он будет сильным членом Европейской комиссии", – подытожил премьер Чехии.

Сейчас Чехию в Еврокомиссии представляет Вера Юрова, которая является вице-президентом по вопросам ценностей и прозрачности.

На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.

Некоторые из стран ЕС уже определились со своими кандидатами, другие – ведут переговоры о том, какой портфель получат в новом составе исполнительного органа Евросоюза.