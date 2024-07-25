Климатические активисты парализовали работу аэропорта Франкфурта

Аэропорт немецкого Франкфурта приостановил работу из-за акции климатических активистов, которым удалось пробраться на территорию.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Федеральной полиции подтвердили, что аэропорт Франкфурта вынужден приостановить работу из-за активистов, которые на рассвете пробрались на территорию и приклеили себя к полосе. Им грозят уголовные обвинения за нарушение закона о собраниях, опасное вмешательство в воздушное движение и проникновение на закрытую территорию.

"В настоящее время невозможна ни отправка, ни приземление рейсов из-за продолжающейся операции полиции", – сообщила администрация аэропорта.

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Инициатива "Последнее поколение" опубликовала фото своих активистов на взлетной полосе и напомнила, что их требования – отказаться от использования ископаемого топлива до 2030 года для спасения планеты.

✈️ Heute: Flughafen Frankfurt.



Die weitere Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ist eine Bedrohung unserer Existenz.



Wir haben uns international zusammengeschlossen:



Raus aus den Fossilen bis 2030! #FossilFuelTreaty @_oilkills https://t.co/kZd68Hc4Nx pic.twitter.com/920CBlB22k – Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 25, 2024

Hessenschau сообщает, что активисты пробрались на территорию, сделав дырку в заборе с помощью плоскогубцев, а дальше подъехали на место протеста на велосипедах и скейтбордах.

Утром в среду аналогичную акцию организовали в аэропорту Кельна.

Ранее в этом месяце климатические активисты облили краской знаменитую статую Бременских музыкантов.

Их британские единомышленники в июне распылили оранжевую краску нана камни Стоунхенджа, а также раскрасили таким образом несколько частных самолетов в аэропорту под Лондоном.