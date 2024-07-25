У Німеччині посилюють безпеку усіх великих аеропортів через кліматичних активістів

Федеральна поліція Німеччини посилює заходи безпеки в усіх великих аеропортах країни через акції кліматичних активістів, які призводять до зупинки роботи.

Про це стало відомо Bild, повідомляє "Європейська правда".

Видання зазначає, що правоохоронці хочуть запобігти подальшим акціям кліматичних активістів, хоча відповідальність за безпеку несуть оператори аеропортів.

У четвер вранці активісти з групи "Останнє покоління" заблокували роботу аеропорту Франкфурта.

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Голова Федеральної профспілки поліції Андреас Розкопф назвав цю блокаду "абсурдом".

"Оператори аеропортів мають бути зобов'язані за законом привести свої стандарти безпеки у відповідність до сучасних. Усі аеропорти повинні мати сучасну систему безпеки. Камери, детектори руху, огорожі, які важко подолати або пробити", – сказав представник поліції.

Після блокади було заарештовано вісім кліматичних активістів.

Прем’єр-міністр федеральної землі Гессен Борис Рейн вважає, що за блокування роботи аеропортів має бути суворе покарання.

Вранці у середу аналогічну акцію організували в аеропорту Кельна.

Раніше цього місяця кліматичні активісти облили фарбою знамениту статую Бременських музикантів.