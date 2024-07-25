В Германии усиливают безопасность всех крупных аэропортов из-за климатических активистов
Федеральная полиция Германии усиливает меры безопасности во всех крупных аэропортах страны из-за акций климатических активистов, которые приводят к остановке работы.
Об этом стало известно Bild, сообщает "Европейская правда".
Издание отмечает, что правоохранители хотят предотвратить дальнейшие акции климатических активистов, хотя ответственность за безопасность несут операторы аэропортов.
В четверг утром активисты из группы "Последнее поколение" заблокировали работу аэропорта Франкфурта.
Председатель Федерального профсоюза полиции Андреас Роскопф назвал эту блокаду "абсурдом".
"Операторы аэропортов должны быть обязаны по закону привести свои стандарты безопасности в соответствие с современными. Все аэропорты должны иметь современную систему безопасности. Камеры, детекторы движения, ограждения, которые трудно преодолеть или пробить", – сказал представитель полиции.
После блокады были арестованы восемь климатических активистов.
Премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Рейн считает, что за блокирование работы аэропортов должно быть суровое наказание.
Утром в среду аналогичную акцию организовали в аэропорту Кельна.
Ранее в этом месяце климатические активисты облили краской знаменитую статую Бременских музыкантов.