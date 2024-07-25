В Германии усиливают безопасность всех крупных аэропортов из-за климатических активистов

Федеральная полиция Германии усиливает меры безопасности во всех крупных аэропортах страны из-за акций климатических активистов, которые приводят к остановке работы.

Об этом стало известно Bild, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что правоохранители хотят предотвратить дальнейшие акции климатических активистов, хотя ответственность за безопасность несут операторы аэропортов.

В четверг утром активисты из группы "Последнее поколение" заблокировали работу аэропорта Франкфурта.

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Председатель Федерального профсоюза полиции Андреас Роскопф назвал эту блокаду "абсурдом".

"Операторы аэропортов должны быть обязаны по закону привести свои стандарты безопасности в соответствие с современными. Все аэропорты должны иметь современную систему безопасности. Камеры, детекторы движения, ограждения, которые трудно преодолеть или пробить", – сказал представитель полиции.

После блокады были арестованы восемь климатических активистов.

Премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Рейн считает, что за блокирование работы аэропортов должно быть суровое наказание.

Утром в среду аналогичную акцию организовали в аэропорту Кельна.

Ранее в этом месяце климатические активисты облили краской знаменитую статую Бременских музыкантов.