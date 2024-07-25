У Литві сподіваються, що важке озброєння для прикордонників профінансують найближчим часом

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що остаточне рішення про фінансування для забезпечення прикордонників важким озброєнням буде ухвалено цього літа.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Білотайте наводить Delfi.

Вона зазначила, що зараз очікується рішення Міністерства оборони щодо фінансування важкого озброєння для прикордонників.

"Дуже сподіваюся, що влітку, можливо, буде ухвалено рішення щодо фінансування. Чекаємо рішення Міністерства національної оборони. Але міністр запевнив, що це – позитивне рішення, тепер чекаємо всіх формальностей", – сказала міністерка.

Реклама:

Про намір забезпечити прикордонників важким озброєнням міністерка внутрішніх справ заявила в травні.

Начальник Служби охорони держкордону Литви Рустам Любаєв розповідав, що це озброєння планується закупити до кінця року.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що фінансування оборони Литви цьогоріч можуть збільшити залежно від потреб Міністерства оборони.