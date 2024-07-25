В Литве надеются, что тяжелое вооружение для пограничников профинансируют в ближайшее время

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что окончательное решение о финансировании для обеспечения пограничников тяжелым вооружением будет принято этим летом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Билотайте приводит Delfi.

Она отметила, что сейчас ожидается решение Министерства обороны по финансированию тяжелого вооружения для пограничников.

"Очень надеюсь, что летом, возможно, будет принято решение о финансировании. Ждем решения Министерства национальной обороны. Но министр заверил, что это – положительное решение, теперь ждем всех формальностей", – сказала министр.

Реклама:

О намерении обеспечить пограничников тяжелым вооружением министр внутренних дел заявила в мае.

Начальник Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев рассказывал, что это вооружение планируется закупить до конца года.

Напомним, накануне стало известно, что финансирование обороны Литвы в этом году могут увеличить в зависимости от потребностей Министерства обороны.