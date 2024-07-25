Немецкие политики требуют усилить безопасность аэропортов после акций климатических активистов

Немецкие политики потребовали усиления защиты аэропортов страны после того, как климатические активисты смогли прорваться через ограждения в Кельне и Франкфурте, а также нарушить воздушное движение второй день подряд.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, чье ведомство хочет наказывать за несанкционированный доступ к аэродрому тюремным заключением до двух лет, раскритиковала акции как "опасные, бессмысленные и преступные", а также обвинила операторов аэропортов в том, что они не обеспечили лучшую защиту своих объектов.

"Операторы аэропортов должны делать больше для защиты своих объектов, и мы находимся в тесном контакте с компаниями по этому поводу", – сказала она.

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Министр внутренних дел земли Гессен, где расположен Франкфурт, Роман Посек призвал пересмотреть систему безопасности аэропорта, в частности, раскритиковав оператора Fraport, который отвечает за внешнюю защиту аэропорта.

"Мы должны сделать все, чтобы злоумышленники, активисты и террористы не имели доступа к нашим аэропортам", – подчеркнул он.

Депутат и его коллега по оппозиционной ХДС Александер Тром назвал защиту критической инфраструктуры сейчас особенно важной.

"Я считаю непонятным, что даже при нынешней ситуации с безопасностью можно проникнуть в зону безопасности крупных аэропортов в течение нескольких минут", – отметил политик.

По его словам, он ожидает, что Фезер сделает этот вопрос своим приоритетом, примет конкретные меры и выделит на это бюджетные средства.

Согласно источнику Reuters в МВД, ведомство считает, что нынешние стандарты защиты являются недостаточными, а ограждения должны быть более устойчивыми и дополнены современными видео– и сигнальными системами.

В то же время климатические активисты пообещали, что их акции – это только начало кампании с призывами отказаться от нефти, газа и угля до 2030 года, и готовятся к новым демонстрациям в нескольких странах Европы и Северной Америки, где в ближайшие недели запланированы перебои в работе аэропортов.

Ранее федеральная полиция Германии усиливает меры безопасности во всех крупных аэропортах страны из-за акций климатических активистов, которые приводят к остановке работы.

В четверг утром активисты из группы "Последнее поколение" заблокировали работу аэропорта Франкфурта.

Утром в среду аналогичную акцию организовали в аэропорту Кельна.

Ранее в этом месяце климатические активисты облили краской знаменитую статую Бременских музыкантов.