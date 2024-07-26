У Німеччині оштрафували кліматичних активістів, які розбризкали фарбу на пам'ятник у Берліні

У Німеччині суд напередодні призначив штрафи чотирьом кліматичним активістам, які розбризкали фарбу на пам'ятник "Годинник світу", розташований на площі Александерплац у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Суд визнав чотирьох активістів у віці від 22 до 28 років винними у зловмисному пошкодженні майна.

Активістам присудили штрафи у розмірі від 600 до 2100 євро. Обвинувачення вимагало покарання у вигляді умовного покарання для трьох активістів, і реального ув’язнення для ще одного.

Реклама:

За словами судді Анке Плонер, підсудні були готові вчинити кримінальні правопорушення для досягнення своїх цілей, але вона виправдала вирок тим, що правопорушення не підпадають під категорію найтяжчих злочинів.

Члени кліматичної групи визнали в суді, що 17 жовтня вони облили помаранчевою фарбою пам’ятник, використовуючи балончики з фарбою і вогнегасники, які вони пристосували для цієї мети. Вони описали це як "мирний, громадянський протест".

В обвинувальному висновку йдеться про те, що вони хотіли досягти "якомога більшої уваги громадськості" за допомогою акту вандалізму.

В обвинувальному висновку зазначалося, що вартість очищення туристичної пам'ятки мала становити щонайменше близько 16 тисяч євро.

Під час судового розгляду сторони погодилися на відшкодування збитків у розмірі 9 673 євро.

Нагадаємо, четвер вранці активісти з групи "Останнє покоління" заблокували роботу аеропорту Франкфурта.

Вранці у середу аналогічну акцію організували в аеропорту Кельна.

Після цього німецькі політики зажадали посилення захисту аеропортів країни.