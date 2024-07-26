В Германии оштрафовали климатических активистов, разбрызгавших краску на памятник в Берлине

В Германии суд накануне назначил штрафы четырем климатическим активистам, которые разбрызгали краску на памятник "Часы мира", расположенный на площади Александерплац в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Суд признал четырех активистов в возрасте от 22 до 28 лет виновными в злонамеренном повреждении имущества.

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Активистам присудили штрафы в размере от 600 до 2100 евро. Обвинение требовало наказания в виде условного наказания для трех активистов и реального заключения для еще одного.

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По словам судьи Анке Плонер, подсудимые были готовы совершить уголовные правонарушения для достижения своих целей, но она оправдала приговор тем, что правонарушения не подпадают под категорию тяжких преступлений.

Члены климатической группы признали в суде, что 17 октября они облили оранжевой краской памятник, используя баллончики с краской и огнетушители, которые они приспособили для этой цели. Они описали это как "мирный, гражданский протест".

В обвинительном заключении говорится о том, что они хотели достичь "как можно большего внимания общественности" с помощью акта вандализма.

В обвинительном заключении отмечалось, что стоимость очистки туристической достопримечательности должна была составлять не менее около 16 тысяч евро.

Во время судебного разбирательства стороны согласились на возмещение ущерба в размере 9 673 евро.

Напомним, в четверг утром активисты из группы "Последнее поколение" заблокировали работу аэропорта Франкфурта.

Утром в среду аналогичную акцию организовали в аэропорту Кельна.

После этого немецкие политики потребовали усиления защиты аэропортов страны.