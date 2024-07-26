Кіпр хоче отримати посаду єврокомісара з питань Середземномор'я

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що країна зацікавлена в отриманні нової посади єврокомісара з питань Середземномор'я.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника країни, Кіпр може багато чого запропонувати з питань судноплавства та інших напрямків, що впливають на регіон, що робить кандидатуру Кіпру ідеальною для цієї ролі.

Новий портфель єврокомісара, запропонований новопризначеною президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, буде зосереджений на економічних питаннях, а також на проблемах торгівлі людьми і міграції з Північної Африки.

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"Ми можемо зробити свій внесок у вирішення питань, пов'язаних з судноплавством і Середземномор'ям", – сказав Христодулідіс.

Він додав, що план фон дер Ляєн створити окремий портфель для Середземномор'я з'явився після лобіювання цього питання Кіпром.

"Саме після наших власних закликів президентка відчула необхідність мати комісара, який би займався виключно цим питанням", – зазначив президент.

Минулого тижня Урсула фон дер Ляєн, переобрана в Європейському парламенті на другий термін на посаді голови Єврокомісії, заявила про наміри в серпні провести співбесіди з майбутніми кандидатами на посади комісарів.

Деякі з країн ЄС уже визначились зі своїми кандидатами, інші – ведуть переговори про те, який портфель отримають у новому складі виконавчого органу Євросоюзу.