Кипр хочет получить должность еврокомиссара по вопросам Средиземноморья

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна заинтересована в получении новой должности еврокомиссара по вопросам Средиземноморья.

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам главы страны, Кипр может многое предложить по вопросам судоходства и других направлений, влияющих на регион, что делает кандидатуру Кипра идеальной для этой роли.

Новый портфель еврокомиссара, предложенный новоназначенным президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, будет сосредоточен на экономических вопросах, а также на проблемах торговли людьми и миграции из Северной Африки.

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"Мы можем внести свой вклад в решение вопросов, связанных с судоходством и Средиземноморьем", – сказал Христодулидис.

Он добавил, что план фон дер Ляйен создать отдельный портфель для Средиземноморья появился после лоббирования этого вопроса Кипром.

"Именно после наших собственных призывов президент почувствовала необходимость иметь комиссара, который бы занимался исключительно этим вопросом", – отметил президент.

На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.

Некоторые из стран ЕС уже определились со своими кандидатами, другие – ведут переговоры о том, какой портфель получат в новом составе исполнительного органа Евросоюза.