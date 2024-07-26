Берлин поддерживает связь с приговоренным к смертной казни немцем в Беларуси

Представитель правительства Германии заявил, что канцлер Олаф Шольц знает о деле гражданина ФРГ Рико Кригера, приговоренного к смертной казни в Беларуси, и обеспокоен этим.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Министерства иностранных дел ФРГ, немецкое консульство в Беларуси поддерживает связь с задержанным.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что "невыносимо, как белорусский режим выставляет гражданина ФРГ на показ по телевидению".

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"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить защиту его прав – смертная казнь в Европе отменена", – подчеркнула она.

Бербок раскритиковала практику показа задержанных на видео, добавив, что это нарушает достоинство субъекта, и что Германия призывает Беларусь прекратить эту практику.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что ведет с внешнеполитическим ведомством Германии контакты по поводу 30-летнего немца Рико Кригера, приговоренного к смертной казни.

Перед тем стало известно о том, что Кригера в Беларуси приговорили к смертной казни за якобы "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", повреждение транспорта или путей сообщения, создание "экстремистского" формирования или участие в нем, агентурную деятельность, наемничество и акт терроризма.

Из неофициальных источников независимые белорусские СМИ узнали, что дело Кригера касается якобы причастности к белорусскому полку имени Калиновского, который воюет в Украине. Мужчину задержали еще в прошлом году, перед тем он был медиком в немецком Красном Кресте.

Режим Лукашенко в Беларуси известен репрессиями против оппозиции и активистов, которые значительно усилились после протестов 2020 года против фальсификации результатов президентских выборов.