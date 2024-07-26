Португалия увеличит зарплаты военным из-за оттока кадров из-за оттока кадров

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенергу объявил о намерениях до 2026 года увеличить денежное обеспечение военнослужащих, чтобы повысить привлекательность карьеры в армии, которая сталкивается с постоянным оттоком кадров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Приветствовав повышение зарплат как "исторический день для солдат", Монтенергу заявил, что эти меры также имеют целью продемонстрировать "большое уважение" к тем, кто "сегодня несет на себе бремя национальной системы обороны".

Согласно планам правительства Португалии, будут увеличены несколько надбавок к зарплатам военнослужащих. Среди них – надбавка за военный статус, которая постепенно увеличится в четыре раза, со 100 до 400 евро в месяц, до 2026 года.

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Португалия, член НАТО, сейчас тратит примерно 1,6% ВВП на оборону и при предыдущей власти планировала выйти на минимальные 2% ВВП к 2030 году.

Вооруженные силы Португалии за последние годы потеряли почти 20% личного состава – с более 29 тысяч в 2015 году до 23 220 сейчас. Это побудило министра обороны страны Нуно Мело пожаловаться на то, что "вооруженные силы не были приоритетом для разных правительств".

Правительство Монтенергу не имеет большинства в парламенте, поэтому будет вынуждено полагаться на поддержку левоцентристов из Социалистической партии или ультраправой партии Chega, чтобы принять эти меры.

Португальский премьер ранее также объявил о намерениях увеличить военную помощь Украине в 2024 году до 220 миллионов евро.