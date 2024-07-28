СМИ: Диверсии на железной дороге во Франции могли устроить ультралевые из-за критики Олимпиады

Анонимная группировка радикальных левых активистов якобы взяла на себя ответственность за масштабную диверсию на железной дороге во Франции в день открытия Летних Олимпийских игр в Париже, что сейчас изучают французские правоохранители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на свои источники сообщила газета Le Parisien.

Издание утверждает, что несколько международных и французских СМИ получили "странное письмо" на электронную почту, авторы которого называют себя "неизвестной делегацией" и берут ответственность за диверсии.

Авторы письма, отправленного с домена sabotagetgvjo@riseup.net, взяли на себя ответственность за поджоги на французской железной дороге и намекнули, что их мотивом было сорвать Олимпийские игры.

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"Вы называете это фестивалем? Мы видим в этом праздник национализма, гигантскую постановку покорения населения государствами", – говорится в письме.

Сейчас французские следователи выясняют, является ли это письмо настоящим или подделкой, но, по данным Le Parisien, к нему относятся серьезно. Доменное имя письма ранее фигурировало во Франции в расследованиях против насильственных левых протестных движений.

Напомним, утром 26 июля – в первый день Олимпиады, которую принимает Франция, – сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений на трех ветках.

Глава французского правительства Габриэль Атталь заявил, что речь идет о целенаправленной диверсии. А глава Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен не исключил, что к инциденту причастны иностранные государства.