Главе МВД Франции прислали письмо с вероятными следами чумы

Французская полиция проводит расследование из-за подозрительного письма на имя министра внутренних дел с порошком, который при исследовании дал предварительный положительный результат на чуму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Письмо на имя Жеральда Дарманена, министра внутренних дел, обнаружили в почтовом сортировочном центре вблизи Дижона.

Полицию вызвали, поскольку немаркированный конверт вызвал подозрения у рабочих. Внутри обнаружили черный порошок и письмо, содержащее расистские оскорбления.

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Предварительные тесты, проведенные полицейским подразделением, которое занимается химическими, биологическими, ядерными, радиологическими и взрывчатыми веществами, обнаружили незначительную положительную реакцию на чуму.

Сейчас проводят более глубокие анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть первоначальные результаты. Допускают, что первые результаты могут быть ложными. Выводы ожидают до конца понедельника.

Чума – болезнь, которая унесла миллионы жизней в Европе в Средневековье. Сегодня передача инфекции человеку чаще всего происходит через укусы грызунов или блох или через контакт с инфицированным животным.

При отсутствии раннего и надлежащего лечения легочная чума систематически приводит к смерти в течение 3 дней. На данный момент автор подозрительного письма не установлен.

Напомним, в эти дни в Париже проходят летние Олимпийские игры. Их начало отметилось чрезвычайным происшествием. Утром 26 июля, в первый день Олимпиады, произошел масштабный сбой на железной дороге.

Оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений на трех ветках.

Глава французского правительства Габриэль Атталь заявил, что речь идет о целенаправленной диверсии. А глава Министерства внутренних дел Жеральд Дарманен не исключил, что к инциденту причастны иностранные государства.