В уряді Італії закликали своїх громадян у Лівані виїздити з країни

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав італійців, які перебувають в Італії, за можливості залишити країну через загрозу ескалації.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Таяні сказав, що на тлі підвищення напруги у регіоні Італія посилено відстежує безпекову ситуацію для своїх 1200 військових, задіяних у підготовці військовослужбовців армії Лівану, а також близько 3000 громадян Італії на території країни.

Міністр зазначив, що у Римі готуються до "будь-якого розвитку подій".

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"Звісно, зараз ми закликаємо італійців на території Лівану бути особливо обережними. Тим, хто може повернутися, варто повернутися. І ми наполегливо радимо утриматися від поїздок у цю країну, доки ситуація залишається настільки напруженою", – заявив Антоніо Таяні.

Напередодні, 27 липня, внаслідок удару з території Лівану по селищу Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, які контролює Ізраїль, загинули щонайменше 12 людей, більшість – діти й підлітки, ще понад три десятки зазнали поранень.

Ізраїль та США стверджують, що удар здійснило підтримуване Іраном терористичне угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану, та обіцяє жорстку відповідь. Угруповання своєю чергою заперечує причетність до удару.

Із засудженням удару, серед інших, вже виступили Франція та Німеччина, а також топдипломат ЄС Жозеп Боррель.

Про трагедію стало відомо на тлі побоювань ескалації на Близькому Сході, яка може настати в разі розгортання бойових дій між Ізраїлем та Ліваном.