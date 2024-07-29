В правительстве Италии призвали своих граждан в Ливане выезжать из страны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал итальянцев, находящихся в Италии, по возможности покинуть страну из-за угрозы эскалации.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Таяни сказал, что на фоне повышения напряжения в регионе Италия усиленно отслеживает ситуацию с безопасностью для своих 1200 военных, задействованных в подготовке военнослужащих армии Ливана, а также около 3000 граждан Италии на территории страны.

Министр отметил, что в Риме готовятся к "любому развитию событий".

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"Конечно, сейчас мы призываем итальянцев на территории Ливана быть особенно осторожными. Тем, кто может вернуться, стоит вернуться. И мы настоятельно советуем воздержаться от поездок в эту страну, пока ситуация остается настолько напряженной", – заявил Антонио Таяни.

Накануне, 27 июля, в результате удара с территории Ливана по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, которые контролирует Израиль, погибли по меньшей мере 12 человек, большинство – дети и подростки, еще более трех десятков получили ранения.

Израиль и США утверждают, что удар осуществила поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана, и обещает жесткий ответ. Группировка в свою очередь отрицает причастность к удару.

С осуждением удара, среди других, выступили Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

О трагедии стало известно на фоне опасений эскалации на Ближнем Востоке, которая может наступить в случае развертывания боевых действий между Израилем и Ливаном.