Польша просит снять иммунитет с осужденных депутатов "ПиС", избранных в Европарламент

Генеральный прокурор Польши Адам Боднар направил президенту Европейского парламента запросы о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности осужденных на родине евродепутатов от "Права и справедливости" Мариуша Каминского и Мацея Вонсика.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как пояснил Бондарь, прокуратура в Варшаве расследует невыполнение решения суда от декабря 2023 года, которым Каминского и Вонсика признали виновным в совершении уголовного преступления и запретили занимать государственные должности.

Но избранные в Сейм депутаты "ПиС" после приговора участвовали в как минимум нескольких голосованиях, и на этом основании в апреле 2024 года им инкриминировали новое уголовное преступление.

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"На текущем этапе производства необходимо дополнить выдвинутые евродепутатам обвинения, после чего направить обвинительный акт в суд", – говорится в письме генпрокурора Польши.

В то же время, как депутаты Европарламента, Мариуш Каминский и Мацей Вонсик пользуются иммунитетом, то есть не могут быть привлечены к уголовной ответственности за правонарушения без согласия Европейского парламента.

Напомним, Каминский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом. Их арест вызвал волну протестов среди сторонников "ПиС".

Каминский объявил голодовку во время заключения, утверждая, что его кормили принудительно, что он описал как пытки. Тюремная служба в свою очередь уверяла, что не делала ничего, что нарушало бы достоинство заключенного.

В конце концов, Каминский и Вонсик были помилованы президентом Анджеем Дудой.

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