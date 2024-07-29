Суд ЕС вынес решение по делу разрешений региональных правительств на отстрел волков
Суд ЕС постановил, что региональные правительства не должны разрешать охоту на волков, если природоохранный статус животного является "неблагоприятным" на национальном уровне.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении суда.
Высшая судебная инстанция Европейского Союза вынесла решение против декларации одного из регионов Испании, которая позволяла охоту на ограниченное количество волков.
В решении Европейского суда указано, что волк не может быть определен как вид для охоты на региональном уровне, пока его охранный статус на национальном уровне является "неблагоприятным".
Региональное правительство Кастилии и Леона разрешило региональную охоту на иберийского волка. Постановление, вынесенное в понедельник, означает, что суд признал это решение нарушающим Директиву Европейского Союза об оселищах.
Ассоциация сохранения и изучения иберийского волка (ASCEL) инициировала судебный иск против плана регионального правительства.
"Суд ответил, что региональный закон противоречит Директиве об оселищах", – говорится в пресс-релизе суда.
"Волк не может быть определен как вид, на который можно охотиться на части территории государства-члена, когда его природоохранный статус на национальном уровне является неблагоприятным", – заявили в суде.
Суд утверждал, что план охоты регионального правительства на 2019 год, который позволил поймать 339 волков, не учитывал исследования, которое показало, что волки в Испании имеют неблагоприятный природоохранный статус.
В суде заявили, что когда охранный статус вида настолько плох, национальные власти могут даже запретить охоту на него.
Дело вернется в испанский суд, который, в свою очередь, должен выполнить решение Европейского суда против плана охоты.
Ранее в июле Суд Европейского Союза стал на сторону группы австрийских зоозащитных и экологических организаций, которые оспаривали решение властей нескольких регионов страны начать отстрел волков из-за нападений на домашний скот.
На уровне ЕС охотничьи и фермерские ассоциации призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.
В конце прошлого года Европейская комиссия объявила о намерении изменить статус волков со "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделает возможной охоту на этих животных.