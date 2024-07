Новый премьер Нидерландов, назначенный после победы Вилдерса, заверил в поддержке Украины

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, возглавивший правительство после победы ультраправых на выборах, рассказал о первом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заверил в дальнейшей поддержке Киева.

Об этом премьер написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

В своем сообщении он отметил, что во время этого общения Зеленский поздравил новое правительство Нидерландов, а он подтвердил твердую поддержку Украины со стороны своей страны.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово против российской агрессии, чего бы это ни стоило и сколько бы это ни потребовало", – заявил Схоф.

📞: I just had a first conversation with President @ZelenskyyUA of Ukraine. He offered his congratulations on the new Dutch government, and I assured him that the Netherlands’ support for his country is rock solid; we will continue to support Ukraine politically, militarily and…