Новый премьер Нидерландов, назначенный после победы Вилдерса, заверил в поддержке Украины

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, возглавивший правительство после победы ультраправых на выборах, рассказал о первом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заверил в дальнейшей поддержке Киева.

Об этом премьер написал в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

В своем сообщении он отметил, что во время этого общения Зеленский поздравил новое правительство Нидерландов, а он подтвердил твердую поддержку Украины со стороны своей страны.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово против российской агрессии, чего бы это ни стоило и сколько бы это ни потребовало", – заявил Схоф.

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📞: I just had a first conversation with President @ZelenskyyUA of Ukraine. He offered his congratulations on the new Dutch government, and I assured him that the Netherlands’ support for his country is rock solid; we will continue to support Ukraine politically, militarily and… – Dick Schoof (@MinPres) July 3, 2024

Также в ходе разговора обсудили предстоящий саммит НАТО, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, где премьер-министр с нетерпением ожидает личной встречи с президентом Зеленским.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Грета Вилдерса.

Однако, по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схоф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

Также во вторник стало известно, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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