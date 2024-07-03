Росія виганяє працівника посольства Румунії

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Румунії в Москві.

Про це повідомляють на сайті російського відомства, пише "Європейська правда".

Російське МЗС заявило, що викликало румунського посла Крістіана Істрате. Йому було вручено відповідну ноту.

Співробітника румунського посольства, чиє ім'я не оприлюднили, буде вислано з Росії.

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Відомство РФ пояснило, що такі дії є відповіддю на "нічим не мотивоване рішення" румунської влади оголосити персоною нон грата співробітника посольства Росії у Бухаресті.

Наприкінці травня Міністерство закордонних справ Румунії оголосило дипломата посольства Росії в Бухаресті персоною нон грата через підозру в "діяльності, що суперечить нормам Віденської конвенції про дипломатичні зносини".

Раніше у травні повідомляли про арешт у Румунії румунського громадянина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії – за даними слідства, він передавав інформацію через російське посольство.